ダンヒル 上質 シルク ネクタイ マリン 柄 ブルー イエロー

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【ブランド】dunhillダンヒルイギリス製高級感のある上質dunhillのシルクネクタイの出品です★クラシックで風格のある上質ヴィンテージネクタイならではの魅力がお洒落で、とっても素敵なデザインに色合いです☆カラーリングやデザインが格好良く、胸元の差し色ワンポイントに、スタイリッシュでビンテージライクな雰囲気が渋くて可愛いので合わせやすく、年代問わず様々なシーンに活躍してくれます♪当時物のヴィンテージ商品になります。現品限りの1点物ですので、探されていた方は是非お早めに(^^)【コンディション】良品※2022年9月に古物商オークションで(Bランク)を購入致しました。ATF全国質屋ブランド品協会認定の確実正規品です☆大きく目立つ様な汚れやダメージはありませんが、着用時に見えない程度の小さな薄汚れが数カ所ございます。ダメージは無いのでまだまだ十分にお使いいただけます。保管シワがある場合がございますが、当て布アイロンで真っ直ぐになります。(ユーズド品の性質上、状態とお色は写真をご参照ください)【カラー】ブルー青水色イエロー黄色ネイビー【柄】デザインマリンスポーツMARINEboatボート柄【サイズ】大剣幅約9m【素材】SILK100%※完璧な状態や新品未使用品レベルをお求めの方はご遠慮下さい。古物、ヴィンテージ品でありますことを御理解のうえ、ご購入ください。※購入元※日本流通自主管理協会(AACD)加盟社AUCNET古物市場主許可真贋、鑑定済みの商品となります。■他にもブランドネクタイを販売をしておりますので、是非ご覧ください☆→#ヴィンテージブランドネクタイ一覧【参考キーワード】ファッションアパレル格好良いネクタイインスタvintageヴィンテージ90sレトロアンティーククラシック人気ネクタイ高級ブランド新卒就活スーツメンズ父の日バレンタインホワイトデークリスマス誕生日プレゼント結婚式成人式二次会2次会同窓会忘年会新年会パーティカジュアルビジネスハイブランド入社式入学式卒業式通勤冠婚葬祭アクセサリーメンズレディースユニセックス