supreme(シュプリーム)半袖ロゴTシャツ

supreme(シュプリーム)半袖Tシャツ新品未使用タグ付きです。米国ブルックリン路面店にて購入しました。(madeinUSA)のタグ付き。madeinChinaではありません。スケートボード・アーティストのSEANCLIVERがデザインした悪魔のステンドグラスの背中に配置されたTシャツです。この時期限定デザイン。オンラインでもすぐに売りきてれしまうシンプルなデザインです。他店にも出品中のため購入の際はコメントください。●カラー:ブラック●サイズ：タグ表記Lサイズ袖幅41cm身幅56cm着丈72cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン※購入の場合、値下げ交渉受け付けます。#シュプリーム#supreme#KITH#限定デザイン



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