ほぼデッド【80s】米国製　DISNEY シャドーミッキー　リーフ刺繍 キャップ

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他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【80s】米国製 DISNEYSHADOWMICKEYキャップ【生産国】USA【年代】1980＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約60cmツバ長:約7cm高さ：約13cm＿COMMENT＿＿＿SHADOWMICKEYB.BCAPとしてネクサス7が以前リリースしていたキャップの元ネタです。タグはヴィンテージの”CHARACTERFASHIONS”ディスニー Tシャツでは見ますがキャップは殆ど見ないかと思います。肉厚のレザーストラップでツバにリーフ刺繍。ネイビーにゴールド刺繍が良い雰囲気です。＿COLOR＿＿＿ネイビー・ゴールド＿CONDITION＿＿＿9/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中