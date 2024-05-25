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ほぼデッド【80s】米国製　DISNEY シャドーミッキー　リーフ刺繍 キャップ
商品番号 J63363899146
商品名

ほぼデッド【80s】米国製　DISNEY シャドーミッキー　リーフ刺繍 キャップ
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【80s】米国製　DISNEYSHADOWMICKEYキャップ【生産国】USA【年代】1980＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約60cmツバ長:約7cm高さ：約13cm＿COMMENT＿＿＿SHADOWMICKEYB.BCAPとしてネクサス7が以前リリースしていたキャップの元ネタです。タグはヴィンテージの”CHARACTERFASHIONS”ディスニー　Tシャツでは見ますがキャップは殆ど見ないかと思います。肉厚のレザーストラップでツバにリーフ刺繍。ネイビーにゴールド刺繍が良い雰囲気です。＿COLOR＿＿＿ネイビー・ゴールド＿CONDITION＿＿＿9/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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