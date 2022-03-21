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【D\u0026G】ドルチェ＆ガッバーナ ベルト ブラック レザー イタリア製
商品番号 R93912244859
商品名

【D\u0026G】ドルチェ＆ガッバーナ ベルト ブラック レザー イタリア製
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『DOLCE\u0026GABBANAバックルベルト匿名配送』【商品】●DOLCE\u0026GABBANAドルチェ＆ガッバーナベルトカラー：ブラックバックル：シルバー＜寸法（実寸）＞全長（バックル含む）：約112cm×ベルト幅約3.8cmバックル：約5.5cm×約7.8cmつく棒から最短穴まで約91.5cm,最長穴まで約101.5cm＊5穴、5段階長さ調節可【商品の状態】usedやや使用感、スレ等ございますが、しっかりとしたレザーで造られており、まだまだご使用いただけると思います。ロゴの型押しがとてもカッコいいお品です。【配送について】ゆうゆうメルカリ便ゆうパケットポスト匿名配送にて発送いたします。＜No.368＞#DOLCE\u0026GABBANA#D\u0026G#ドルチェ#ガッバーナ#ベルト#satigarage
http://narcologia.ru/goods/reproduce536055.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial338916.html
http://narcologia.ru/goods/septet181319.html
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ベルト/レザー/黒/ブラック/メンズ/イタリア製
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