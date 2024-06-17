Felisi フェリージ　マネークリップ二つ折り財布クロコ型押し

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商品詳細
Felisiフェリージ マネークリップ 二つ折り財布 クロコ型押し ◉カラー：ブラック◉素材：エンボスレザー(クロコ型押し)◉スペック：コインケース×1、カードポケット×3◉品番：915/2/SA◉付属品：無し◉購入時期：2022年8月◉購入価格：31,900円◉状態：購入後1ヶ月ほど使用。大きな傷などはありません。多少の使用感はあると思いますが比較的綺麗な状態かと思います。何か質問などがありましたらお気軽にコメントください。あくまで中古品になりますので、ご理解いただける方のみ購入をご検討ください。
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