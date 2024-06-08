F.C.R.B NEW ERA ANNIVERSARY 59FIFTY

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冬場に数回着用しました。室内保管で状態も良好です。サイズ:L頭周り:59.6cmSOPH.OSAKAで購入定価:12000円モデル名の通り、20周年を迎えるブランドの記念すべきアニバーサリーを祝すに相応しいキャップは、NEWERAが誇る59FIFTYを採用。フロントにはブランドの頭文字をなぞらえたRBロゴ、サイド、バックパネルにはこれまでの軌跡を表した年号を刺繍で表現した贅沢な仕上がり。・Regularfit・CollaborationwithNEWERA・Featuringembroideredlogo・AdjustableQUALITY:WOOL100%(WOOLTWILL)/COTTON100%(COTTONTWILL)注）他のサイトにも出品をしていますので、購入前に必ずコメントをしてから購入してください。個人での出品の為、完璧を求める方、神経質な方は購入をご遠慮下さい。ご質問は購入前に願います。また、購入後のキャンセル・返品はスリ替え防止の為、一切承りませんので、その旨ご了承の上、購入願います。