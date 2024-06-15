ポールスミス ミニタイムプラス　折財布

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【ミニタイムラプス】\"Mini\"とイギリスの湖水地方で撮影された大自然を背景にしたインクジェットプリントが美しい2つ折り財布。空に現れるタイムラプス効果を、マルチカラーで表現しました。サフィアーノ型押しを施し、コシ感がしっかりとした染料顔料仕上げの革を使用しています。札入れ×1カード入れ×4小銭入れ×1(内かぶせ)カンボジア製※天然皮革の為、摩擦や水分付着により色落ち、色移りすることがあります。※汗や湿気等水分を含んだ衣類等との摩擦、密着による色落ち、色移りにも十分注意してください。※水濡れした場合は柔らかい布で叩くように水分を取り除き陰干ししてください。