✨レアデザイン✨ハーレーダビッドソン　Tシャツ　ブラック　海賊

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商品詳細
✅ブランドHarley-Davidsonハーレーダビッドソン✅表記サイズS✅平置き採寸着丈が長いためXLとしておりますm(__)m着丈:72cm身幅:44cm肩幅:41cm袖丈:18cm✅状態目立った傷や汚れはございません。古着なので写真でのご判断よろしくお願い致しますm(__)m✅注意事項古着につき、神経質な方はトラブルの原因になりかねますので、ご購入をお控えください。
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