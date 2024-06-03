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✨レアデザイン✨ハーレーダビッドソン　Tシャツ　ブラック　海賊
商品番号 X36020170902
商品名

✨レアデザイン✨ハーレーダビッドソン　Tシャツ　ブラック　海賊
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 5,612 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✅ブランドHarley-Davidsonハーレーダビッドソン✅表記サイズS✅平置き採寸着丈が長いためXLとしておりますm(__)m着丈:72cm身幅:44cm肩幅:41cm袖丈:18cm✅状態目立った傷や汚れはございません。古着なので写真でのご判断よろしくお願い致しますm(__)m✅注意事項古着につき、神経質な方はトラブルの原因になりかねますので、ご購入をお控えください。
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