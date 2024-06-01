ボッテガヴェネタ 長財布

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商品詳細
⬛︎ブランド:ボッテガヴェネタ⬛︎品名:長財布⬛︎サイズ:約19×10×2cm（横×縦×厚み）⬛︎色:黒⬛︎状態 ・4〜5年程使用しました。その為、全体的には概ね 綺麗な状態ですが、細かい傷等はございます。 ・小銭は入れなかった為、形は綺麗なままと思います。⬛︎備考 ・カード入れ×8 ・お札入れ×2 ・小銭入れ×1 ・その為スペース×2 ・箱、専用袋付き。
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