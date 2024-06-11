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ナイキ　SKY JORDAN ８\u00269
商品番号 V37693063433
商品名

ナイキ　SKY JORDAN ８\u00269
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナイキ　SKYJORDAN８\u0026９JORDAN８21.5JORDAN919.5どちらもデッドストックです。8は箱無しです。履くことはオススメしません。古いスニーカーですので細かい事を気にする方は購入しないようにおねがいします。
http://narcologia.ru/goods/update308795.html
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