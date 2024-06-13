珍品　チャンピオン　ラブラドールレトリバー　リバースウィーブ

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商品詳細
カラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···裏起毛季節感···春、秋、冬ご覧くださり、ありがとうございます。この状態のこのサイズはなかなか出てこないと思います。状態は写真をご確認ください。メキシコ製、ネイビーのリバースウィーブです。平置き素人採寸です。ご参考程度にお願いいたします。着丈→60cm肩幅→43cm身幅→46cm袖丈→62cm値段は応相談ですが、お手柔らかによろしくお願いいたします。検索用古着レギュラーヴィンテージビンテージスウェットチャンピオンChampionCHAMPIONリバースウィーブREVERSEWEAVE90s90’s90年代トリコロールタグトリコタグ刺繍タグラブラドールレトリバーLabradorRetrieverLABRADORRETRIEVERラブラドールレアプリントレア春物ダブルネーム希少
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