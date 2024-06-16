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新品未使用★adidas プイグ SB
商品番号 A73345750738
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新品未使用★adidas プイグ SB
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,096 円
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商品詳細

※必ず自己紹介分をご覧下さい。・adidasoriginals(SKATEBORDING)・PUIG・27.5cm・新品未使用・定価12100円・箱なし、タグ付き・アディダス直営店購入、確実正規品【商品説明】アディダススケートボーディングから、ルーカス・プイグの新作シグネチャーモデルが登場。テラススタイルとハイファッションをブレンドした意外性のあるデザインが特徴。上品なホワイトでドレスアップ。クラシカルさを残すアッパーは、上品かつ耐久性に優れたレザーを採用。トゥには高い耐摩耗性をもたらすアディタフを配置、また成型のシュータンによって快適なフィット感を発揮する。シューレースホールも内側に取り込みスレによるダメージを軽減。衝撃吸収性のよいアディプリンソックライナーやハイグレードはEVAミッドソールなど、軽やかなスケートを実現させるための高機能性が盛り込まれている。#スニーカー#ナイキ#NIKE#ジョーダン#エアフォース#スケートボード#スケシュー#JORDAN#dunk#ニューバランス#アディダス#jordan1#jordan#stussy#bape#エトニーズ#supreme#スラッシャー#シュプリーム#カーハート#carharttwip#thenorthface#ノースフェイス#パタゴニア#vans#オールドスクール#cons#チャックテイラー#onestar#ワンスター#コンバース#スーパースター#ビームス#es#ガゼル#spitfire#dime#captainshelm#radiall#ラディアル#wtaps#neighborhood#challenger##yeezyboost#靴#キャンパス#PHAZER#mandm#ポークチョップ#ラディアル#エメリカ#カマンダ#ssz#ディセンダント#chaosfishingclub#ftc#lafayette#backchannel#windandseagonzマークゴンザレスゴンズスケートボーディングbulcobrixtonpalaceパレスHUFブセニッツタイショーンdcfuckingawesomeairmaxnikesbスタンスミスdiwapireダイワピアロンハーマン
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