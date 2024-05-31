スマートウォッチ【Bluetooth5.3通話機能付＆1.85インチHD大画面】

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【Bluetooth通話機能付きスマートウォッチ＆音声アシスタント】このスマートウォッチはBluetooth通話機能が搭載、最新スピーカー\u0026高性能マイクが内蔵され、ペアリングした後、スマホを出さなくても、直接にスマートウォッチで着信の応答と拒否/電話をかけることなどが実現します。また電話の連絡先を同期したり、通話履歴、通話記録も保存できます。電話をポケットやバッグに入れたまま、運動中·家事中·作業中に通話可能で、両手を解放、生活、仕事の効率を更にあげます。【1.85インチHD大画面＆240+種類の文字盤自由設定＆便利な通知機能】このスマートウォッチは革新的な1.85インチの大画面とRetina高解像度などの要素を組み合わせており、3Dサーフェスガラスの工芸に合わせて、画質がより鮮明になり、より大きく高精度な大画面で文字を表示されます。例のない快適な視覚感と優れた操作感をもたらします。本体で五つの文字盤を搭載する以外、専用アプリ「Gloryfit」で240+種類の文字盤をダウンロードできるし、家族、恋人、アイドル、及びペットたちの写真で、カスタマイズもできます。毎日のお気持ちによって、文字盤スタイルを取り替えましょう。そして、スマートウォッチは専用アプリとペアリングし、LINE、SMS、Twitterなどのメッセージ通知はアプリの設定で、バイブでお知らせ、スマホを出さなくて、腕上げだけで、見られます、一切の大事な連絡を絶対に見逃しません。【Bluetooth5.3スマートウォッチ＆100+種類の運動モード＆24h健康管理】このスポーツウォッチは最新世代Bluetooth5.3と低消費エネルギーチップを採用、以前のBluetooth5.2より、電池寿命・通信範囲・接続の安定性が飛躍的に向上しました。従来のBluetooth5.2腕時計の通信問題を大幅に改善され、安定した接続、信号も強くなりました。スポーツウォッチは、100+種類の運動モードがあります。【60日超長い待機時間＆IP68防水＆多機能スポーツウォッチ】高性能と低消費エネルギーチップを搭載され、偶々使用時/節電モードの状態で、スマートウォッチのバッテリー待機時間は最大60日間です。300mAhバッテリー内蔵され、約1.5時間充電し、最大7-10日連続使用可能です。26