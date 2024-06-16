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激レア【ステューシー × JAM HOME MADE】フォト Tシャツ
商品番号 M83278039847
商品名

激レア【ステューシー × JAM HOME MADE】フォト Tシャツ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,551 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。購入前にプロフィール等を一読いただけると幸いです。購入意思のない「いいね」不要です。手数料・送料込み考慮ですのでこのお値段です。★即購入対応、複数購入値下げいたします。コメントのやり取り、または交渉中でも先に購入された方が優先となりますのでご了承ください。★未入金トラブルが多いので、ATM支払いは2日以内に入金可能な方でよろしくお願いいたします。☆STUSSY×JAMHOMEMADETシャツ(数回着用)サイズはMで、素人採寸ですが、肩幅は約51cm、着丈は約72cmです。主観的ですが美品だと思います。あまり出品されない劇レアだと思います。探していた方いかがでしょうか？翌日までには発送予定です。素人保管の中古品になりますので、完璧をお求めの方、神経質な方は購入をお控え下さい。ご理解のある方のご購入よろしくお願いいたします。☆他にもいろいろ出品中！プロフィールよりご覧下さい。まとめ買い等、値下げいたします。コメントよろしくお願いいたします。古着MIXスポーツMIXステューシーフーディーTシャツカットソーヴィンテージオールドステューシーオールドストリートビックシルエットオーバーサイズデカロゴアースカラーゆるダボ古着女子古着男子ふるじょレア限定希少廃盤完売早い者勝ちコラボレーションコラボ80s90s
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