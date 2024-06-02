【イタリア製】メンズベルト105cm 大きいサイズ　アンティーク風　TERRIT

新品・未使用なのですが、長期保管品なので、少々ヨレが有ります。実用上は問題なく、アンティークがお好きな方なら大変お特な商品となります。ビンテージ感の風合いが粋で、趣味性が高い商品です。サイズは105cmと大柄な方向けとなります。サイズ調整はできないタイプです。定価15000円ベルト幅 3.4センチ素材...本革カラー...ブラウン



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