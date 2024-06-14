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vintage 90's 総柄tシャツ
商品番号 Y79319484017
商品名

vintage 90's 総柄tシャツ
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 4,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージ両面総柄tシャツになりますUSA製サイズ表記XLシングルステッチ誰かは分かりませんが有名人だと思います。全面に汚れが1箇所あります。よく見ていますが見落としがあるかもしれません。気になる方は是非古着ビンテージレトロ
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