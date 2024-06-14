パラグラフ 正規品 直輸入 フレイム プリント Tシャツ チャコール

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···チャコール袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋ParagraphUNISEX男女兼用ユニセックスフレイムプリントTシャツParagraphSEASON9LapFlameTshirt毎シーズン大人気のフレイムプリントが今シーズンはフロントのデザインを変え新登場です。今季のトレンドをおさえたストリート感あふれるデザインです。■カラーチャコール■サイズ身幅:約62cm/着丈:約79cm/肩幅:約58cm/袖丈:約24cm(※素人計測の為多少の誤差はあります。)■素材コットン100%【Paragraph】パラグラフ韓国発祥のストリートブランド。ブランドアイコンは地球儀。デザイン部分はプリントであったり刺繍からグラフィックデザインまで、ファンを飽きさせないデザイン性の強いアイテムが多いです。生地にもこだわっているのがわかるほどのクオリティー高い商品です。全体的にオーバーサイズのユニセックス仕様。普通のサイズより、肩幅が大きいことで、オーバーサイズ感のシルエットができるのが特徴です。大人気YouTuberのコムドットのメンバーさんや、K-POP界のヒョナさんも着用していることで有名で人気商品は即日完売です。メンズレディースユニセックス大人気パラグラフParagraph新作コムドット直輸入海外ブランドパーカーフーディースウェットプレゼントSupremeなえなの正規販売のParagraphはこちら↓#paragraph_samstore



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