新品未使用 クロコダイル 長財布 100万円入る マットクロコ ブラック 鰐革

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◎アイテムクロコダイル長財布◎季節 オールシーズン◎カラー ブラック 黒◎素材 ワニ革（型押しではありません）◎サイズ横18.5センチ縦9センチ厚み2.3センチ◎状態 S少し初期傷はありますが新品未使用です♪タグ、箱付きです。お値下げ可能ですのでお気軽にコメントください♪下記ハッシュタグからその他の商品が閲覧可能です(^ω^)お得なまとめ買いもございますのでコメントよろしくお願いします♪#かブランドメンズ