NIL DUE NIL UN TOKYO ビッグT ブラック

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NILDUE/NILUNTOKYOSTAFFSSWEATBIGTEE/BLKフリーサイズスウェット生地のビッグTです。現在は販売されていません。3回ほど着用しました。目立つ傷や汚れは見当たりませんが、素人検品なので見落としなどの可能性があります。あくまで中古品ですので完璧をお求めの方はご遠慮ください。他にも出品中です。#S_the_GazettEグッズ簡易梱包でできるだけコンパクトにして発送します。値下げ、お取り置き→❌即購入→⭕️(コンビニ/ATM払いの方はお支払い予定日をご連絡ください)theGazettENILDUENILUNTOKYORUKIガゼットバンドヴィジュアル系V系カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）