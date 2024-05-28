ラッツ RATS EMBROIDERY CAP (KHAKI) キムタク

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商品詳細
EMBROIDERYCAP\"WAYOFLIFE\"カラー カーキ新品未使用木村拓哉さん愛用の人気ブランドです。コットンツイル素材のオリジナル型ハイクラウンキャップ。フロントパネルにWAYOFLIFEの刺繍。内側にブランドネーム。後部にスナップバックが付属し、サイズ調整が可能。Fabric：CottonSize:Free型崩れしないように箱詰めにして発送致します。SAMSMCtokyoindians東京インディアンズ長瀬智也マインデニムロンハーマンm\u0026msupremeシュプリームneighborhoodネイバーフッドchallengerチャレンジャーphazertokyoフェイザートウキョウRATSラッツHWYテンダーロインTENDERLOINポークチョップ PORKCHOPサムズ木村拓哉キムタクsamsチャレンジャーCHALLENGER ラッツ ratsマシスmasses
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