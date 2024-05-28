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ラッツ RATS EMBROIDERY CAP (KHAKI) キムタク
商品番号 N80124473894
商品名

ラッツ RATS EMBROIDERY CAP (KHAKI) キムタク
ブランド名 ラッツ
特別価格 税込 8,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EMBROIDERYCAP\"WAYOFLIFE\"カラー　カーキ新品未使用木村拓哉さん愛用の人気ブランドです。コットンツイル素材のオリジナル型ハイクラウンキャップ。フロントパネルにWAYOFLIFEの刺繍。内側にブランドネーム。後部にスナップバックが付属し、サイズ調整が可能。Fabric：CottonSize:Free型崩れしないように箱詰めにして発送致します。SAMSMCtokyoindians東京インディアンズ長瀬智也マインデニムロンハーマンm\u0026msupremeシュプリームneighborhoodネイバーフッドchallengerチャレンジャーphazertokyoフェイザートウキョウRATSラッツHWYテンダーロインTENDERLOINポークチョップ　PORKCHOPサムズ木村拓哉キムタクsamsチャレンジャーCHALLENGER　ラッツ　ratsマシスmasses
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