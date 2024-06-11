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ポケモンカード　レイジングサーフ　BOX
商品番号 E62744978488
商品名

ポケモンカード　レイジングサーフ　BOX
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,646 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　未開封ですが　シュリンク袋はありません。購入時に店員さんに破られました。買ったまま送りさせて頂きます。すり替えや抜き取りは一切しておりません。商品の特性により返品不可とさせて頂きます。他サイトでも出品していますので売りきれの場合がございます。仕事の拘束時間が長いため返信に遅れが出ます。御了承下さいプロフィール確認お願い致します。写真で判断つかない場合はコメントでお願い致します。また納得した上で御購入下さい。○発送に関して土日は休業に伴い発送の日にちは含みません。####ショップ内まとめ買いの方はお申し付け場合のみ少し値引き致します
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