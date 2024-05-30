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ミズノ　限定　入手困難　2023 WBC優勝記念　オーセンティックTシャツ
商品番号 J20881267046
商品名

ミズノ　限定　入手困難　2023 WBC優勝記念　オーセンティックTシャツ
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WBCの正規品です。2枚購入したので、こちらはお好きな方にお譲りします。すごく良かったから、記念に。ミズノ　限定　入手困難　2023WBC優勝記念　オーセンティックTシャツカラー···グレー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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