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人間国宝三代　徳田八十吉　瓢形　花生　九谷焼
商品番号 S79502513150
商品名

人間国宝三代　徳田八十吉　瓢形　花生　九谷焼
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 34,895 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···宝瓶・花瓶人間国宝　三代徳田八十吉の若い頃の作品です。瓢箪形の青のグラデーションと貫入が美しい花生です。経年のものございます。またこちらが気づかない部分もあるかもしれません。付属品状態など画像参考ください。神経質な方はお控えください。整理処分につき返品・返金ご勘弁ください。中古品にご理解ある方の購入お待ちしております。こちらのプロフ欄もご参考ください。#月の色#九谷焼#人間国宝#徳田八十吉#青#伝統工芸#グラデーション
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