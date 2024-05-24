人間国宝三代　徳田八十吉　瓢形　花生　九谷焼

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種類···宝瓶・花瓶人間国宝 三代徳田八十吉の若い頃の作品です。瓢箪形の青のグラデーションと貫入が美しい花生です。経年のものございます。またこちらが気づかない部分もあるかもしれません。付属品状態など画像参考ください。神経質な方はお控えください。整理処分につき返品・返金ご勘弁ください。中古品にご理解ある方の購入お待ちしております。こちらのプロフ欄もご参考ください。#月の色#九谷焼#人間国宝#徳田八十吉#青#伝統工芸#グラデーション