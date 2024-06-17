KTM 20th LIMITED adidasTEE(WHITE) ケツメイシ

ケツメイシメジャーデビュー20周年記念＆CLUBケツメイシ11周年ダブル記念として、会員限定の受注生産で発売されたadidasプロデュースアイテムです！ 他にもケツメグッズ出品しています♪#KFCケツメイシグッズ※9/7の午前中まで発送可能ですが、ゆうパケットポストでの発送となりますので、ベルーナドーム参加の方はお早めにご購入お願い致します！Tシャツのホワイト【KTM20thLIMITED】adidasTEE(WHITE)サイズ:【XO】身長182～188cm×胸囲101～107cm×ウエスト87～93cm★KTMTEE（XL）サイズくらい※★は定番KTMTEEのサイズと比較して記載しております。サイズは（約）となりますので参考になさってください。着丈・身幅など全てadidasサイズとなります。※JASPO＝社団法人・日本スポーツ用品工業協会JASPO規格とは協会が定めた規格サイズです。日の当たらないクローゼットで保管しており、ノースモーキン、ペットなしです。※ジャージ、Tシャツのブラック共に他のサイズも販売、もしくは出品予定です。断捨離中の為、他のサイズも出品予定です。※折り曲げての送付となります。御了承ください。#会員限定#CLUBケツメイシ#KTM#ktm#アディダス#20周年#クラケツ#20th#Anniversary#時代は変わるぜよ#どんだけ〜#ケツメ兄さん達と一緒に歌おう2023#ケツメ兄さん#ケツメイシ#KFCケツメイシグッズカラー···ホワイト



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