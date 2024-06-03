世界100枚限定 deathNYC Tiffany\u0026Banksyオマージュアート

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世界で注目を集めているdeathNYCのティファニーとバンクシーのオマージュアート作品です。それぞれ100枚限定の作品です。国内ではあまり手に入らなく、売られているものは偽物が多いですが、AuthorizedDealerから入手した物です。■商品情報■状態：新品アーティスト：DEATHNYCサイズ ：45×32cmプリント:300gsmpaperサイン：有り:ハンドサイン証明書：真正の証明書(COA)・エンボスステッカー付属Edition：「○○/100」or「A/P」or「S/P」※『A/P』とはアーティストプルーフの略です。本来『A/P』版は世に出回らないのですが、通常の限定番号の作品が完売した場合に市場に出回る『希少作品』です。★アーティスト説明★アメリカ、ニューヨーク出身のストリートアーティストで、NYCで育ち、様々な文化や考えに触れ彼女が街で目にする全てのモノに疑問を抱き考えたりするきっかけが彼女のアートの表現に。Don'teasilyabandonthehope(希望を簡単に捨てるな)の意味からつけられた。彼女の作品の特徴は有名な肖像を茶化すことでメインストリームを冷やかしている。街でdeathやdeathisfreeを見た人は本当のDeathの意味を知らずに予断してしまうこともある。印刷物の左下にはエンボス加工された印影もちゃんとあります。高品質な300gsm紙に印刷されています。ご希望があれば、額縁を＋3000円【送料込】でお付けします。額縁はついておりません。現代アート、グラフィックアートに興味のある方は是非4枚目は額縁イメージKAWSBanksyAndyWarholBasquiatfuturastashwizardskullなどが活躍する現代アート界の1人virgilablohoffwhitetomsachsnikesbdunkjoshuavides山口歴 peanutsピーナッツ チャーリーブラウン snoopydisneyMickeyMousePerfumeパフューム Chaneltiffanyティファニー版画 シルクスクリーンsilkscreen