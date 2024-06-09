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CHALLENGER 定番ロゴ Tシャツ
商品番号 O26288673769
商品名

CHALLENGER 定番ロゴ Tシャツ
ブランド名 チャレンジャー
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHALLENGERのロゴTシャツです。みんなこのロゴが大好き！私もこのロゴがありゃなんでも買っちゃってました。袖に卍ありです。おそらく市場に出回ることはそうそうないと思います。この機会に是非！購入検討される方はお早めに！カラー　　　　　白サイズ　　　　　Mコンディション　10段階中9程度　　　　　　　　古着としては美USEDです。　　　　　　　　汗染み無し。黄ばみ無し。　　　　　　　　まだまだ着用いただけます。画像をよくご確認いただき、古着をご理解いただける方で、購入をお願い致します。すり替え防止のため、返品交換はできかねますので、ご了承ください。CHALLENGERチャレンジャー長瀬智也キャップtenderloinratscootiemasseschallengerwackomariawtapsneighborhoodm\u0026m
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