BUCK-TICKファンクラブ会報

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商品詳細
先ずは、私のプロフィールをご覧頂いて、ご確認、ご理解、ご了承の上で、お願い致します。No.26～32迄の7冊セットでのご購入に限らせて頂き、大事にして下さる方。傷等が気になる方は、御遠慮下さい。送料等が掛かる為、お安くする事は出来ませんので、交渉は御遠慮頂き、予めご了承の上での、ご購入をお待ち申し上げております。今井氏ファンの方限定ですが、「今井氏ファンです」と、コメント頂ければ、写真のサービスをさせて頂きますよ…？断捨離の為、遺品になる前にと、出品させて頂きました。どうかごはんを食べさせて下さい…(涙)。
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