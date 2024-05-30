【新品未使用】エムピウ ミッレフォッリエ Ⅱ P25 ネイビー

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【10/22(日)までの期間限定出品！！】出品側の都合により今週までの期間限定出品です。期間中は徐々に値下げをしております。いいねをされても、期間を過ぎると出品削除するのでいいねが消えます。ご検討はお早めにお願いします。早い者勝ちです！こちらは出品価格での取引を希望していますが、希望額の提示があれば価格相談には応じます。新品未使用◎エムピウmillefoglieミッレフォッリエⅡP25ネイビー×パープルレザー折り財布村上雄一郎氏が手がける財布小物ブランド「m+（エムピウ）」のお財布です。メンズ、レディース問わずご愛用いただけるカラーとデザインです。カラー:ネイビーブラック×パープル寸法:W110xD85xH25mm状態:新品未使用付属品:なしアウトレット品のためカモメマークあり。箱、ギャランティカードの付属はありません。未使用品ですがアウトレット品ですので、小さな傷、スレがみられる場合があります。使用に差し支えるダメージはありません。トラブル防止のため商品の交換、その他要望には全てお応えできません。