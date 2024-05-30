dunhill　ダンヒル　長財布　ブラック　ゴールド金具　レザー

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ご覧頂きありがとうございます。【商品紹介】■ブランドdunhillDUNHILLDunhillダンヒル■商品名財布長財布2つ折り財布小銭入れワンポイントワンポイントロゴゴールド金具ファスナー■品番L2S810AFurhamベルグレイブ■色・柄ブラックゴールドボルドー黒金えんじ■実寸サイズ(単位:cm)縦：10横：19.5(素人寸法のため、多少の誤差はお許し下さい。)■デザインゴールドのロゴマークが渋い印象のダンヒル・ベルグレイブ。こちらはスリムな長財布です。上着の胸ポケットにも収まりが良いサイズになっています。内側はダークレッドになっており、ダンヒルのデザインへのこだわりを感じます。札入れ×1、小銭入れ×1、カード入れ×10、ポケット×2■状態中古品ではありますが、目立った傷や汚れ・シミはなく、状態は良好だと思います。