土屋鞄　『ガジェット』小銭入れ付きマネークリップ ダークブラウン

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土屋カバンのミニ財布です。グレンロイヤルの様な小銭入れ、カードケースが付属した便利な逸品です。約1年ほどの使用して自宅保管していました。断捨離で手放すことにしました。すでに廃盤のちょっとレアなアイテムだと思います。■サイズ外寸=縦8.5×横11.1×最大マチ2cm開いた時の横幅=22cm※素人採寸のため、多少の誤差はお許しください。グレンロイヤルのマネークリップも持っているのですが、グレンロイヤルのマネークリップよりも多少コンパクトです。■重さ：約74g■素材：ヴィンテージワックスレザー■カラー：スモーキーブラウンよろしくお願い致します。財布形···二つ折りカラー···ブラウン素材···本革