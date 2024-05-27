supreme ドット刺繍アーチ　銀タグ

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●商品名 supreme●サイズ M●実寸サイズ 平置き（cm）着丈70㎝肩幅 44㎝袖丈 21㎝●カラー紺●状態.目立った傷汚れなし ※現物と変わらないように撮影を行なっていますが光の加減によっては色が違って見える場合がございますがご了承ください。※素人検品、古着になりますので汚れや傷など見落としがある場合もございますのでご了承ください。また、神経質な方のご購入はお控えくださいませ。※発送は簡易的な梱包で致します。