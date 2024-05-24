MAISON KITSUNE 18AW Double Fox Head Tee

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★読んだ方だけお得なプロフィールをぜひご覧になってください！★メゾンキツネのTシャツです。2018年秋冬モデルおなじみのフォックスパッチのクルーネックTシャツは、遊び心のあるダブルフォックスがポイント。優しく柔らかな生地で着まわしやすく、つかず離れずの程よいシルエットでジャケットなどのインにも最適。都会的で洗練された印象に仕上がる、定番カラーは一枚あると便利です。madeinPortugal定価¥14,300私のMasonKitsune出品一覧です#2casaのmaisonkitsune私の白Tシャツ出品一覧です#2casaの白tee\u003cカラー\u003eホワイト\u003c素材\u003eコットン100%\u003cサイズ\u003eL参考までに、身長170cm体重60kg台半ばの男性がゆったりめで着用できます。男女問わず着用いただけます。※着画はお断りしておりますので、実寸からサイズ感を判断できる方のみご購入ください。 \u003c実寸サイズ\u003e・肩幅約48cm・身幅約53cm・着丈約75cm・袖丈約21cm\u003cコンディション\u003eやや使用感ありますが、目立った汚れはなく状態良好です。※使用回数や購入時期についてのコメントには回答しません。KitsuneTeeメンズレディースユニセックスMarcJacobsAgnesbhommeAPCKenzoキツネアニマル柄動物柄ダブルフォックス刺繍DoubleFoxpatchFox白80s、90sのユーズド古着、Tシャツ、パーカー、ジャージ、スウェットやナイロンジャケットを中心に出品しています。古着やレトロな感じが好きな方、スポーツミックス、オーバーサイズやビッグシルエットが好きな方におすすめです。その他同系統のアイテムを毎日更新中！フォローお願いします。