【入手困難】SUPREME Tシャツ XL USA MANHATTAN 極希少品

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◾️ブランドSUPREME/シュプリーム◾️商品説明大人気ブランドのSUPREMEから、人気デザインのTシャツになります。前面、背面のグラフィックが素敵なデザインです。少々使用感ございますが、まだまだお使いいただけます。◾️サイズ XL肩幅 約53cm身幅 約61cm着丈 約78cm古着をご理解頂ける方のみお願い致します。サイズ、イメージ違いなどの言い分はご遠慮ください。◾️注意事項完璧、美品を求める方はトラブル防止の為、ご購入をご遠慮下さいませ。メンズ、レディース、カテゴリは主観部分もあります。郵便物の破損、紛失、不着の際の補償は出来兼ねます。ご理解同意出来る方のみお願い致します。#NIKE#ナイキ#大人気#ストリート#希少品#激レア#コラボ#ビックシルエット#美品#完売#定番#ヴィンテージ#VINTAGE#極美品#入手困難#レア#限定#人気#ハイブランド#完売#高級#コラボ#大きいサイズ#古着#鳳凰#グレー#グリーン#ビックロゴ#トラックジャケット#アノラック#プルオーバー#ジャージ#オレンジ#ACG#エーシージー#Tシャツ#SUPREME#シュプリーム#STUSSY#USA#アメリカ製#90s#MANHATTAN#マンハッタン