【美品】D'URBAN r.a.s.o ブラックシャドウチェック　AB6

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◉フォロー割開催中！フォローして戴いた方は販売価格から【10%オフ】にてご提供致します！必ずコメントにてお知らせ下さい。商品名ダーバンr.a.s.oセットアップスーツブラックシャドウチェック商品紹介【D'URBANr.a.s.o.】“r.a.s.o.-ラーゾ”は、ダーバンと尾州の服地メーカーとのオリジナル開発素材の総称です。“raso-滑らか”、“abito-スーツ”、“speciale-スペシャルな”、“ordire-織り”を意味するイタリア語の4語の頭文字を取って、“r.a.s.o.”と名付けられました。元々イタリア語でrasoは「滑らかな、すべすべした」という意味（“tessutoraso”は「すべすべした服地」を意味します）を持ちますが、この素材は、服地の設計を調整することで表面により光沢が出るようにした素材です。◉素材表地 毛 100%裏地 キュプラ 100%◉サイズジャケット表記AB6肩幅45cm身幅55cm袖丈62cm着丈75cmパンツウエスト幅44cm股上27cm股下77cm総丈104cm渡り幅31cm裾幅23cm平置き素人採寸のため若干の誤差はご了承ください。◉仕様シングル2つ釦ノッチドラペルフラップポケット本切羽サイドベンツワンタック◉状態目立った汚れやダメージのない綺麗なお品で、まだまだ快適にご利用いただけると思います。状態説明は画像にてご確認およびご判断をお願いします。画像に写っているシャツやネクタイはディスプレイ用のため付属しません。◉配送なるべくコンパクトに梱包するため折りジワがつくことがありますのでご了承ください。簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。◉ご利用シーン入学式 卒業式就活 新成人新入社員 成人式結婚式 二次会ビジネスマン フレッシュマンサラリーマン 営業スーツ セットアップスリーピース プライベート冠婚葬祭◉関連LoroPianaREDACANONICODORMEUILErmenegildoZegnaCERRUTI