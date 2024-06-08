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schecter RJ ジャンク品
商品番号 N59439298254
商品名

schecter RJ ジャンク品
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前中古にて購入しましたが趣味が変わった為出品します。ピックアップはemgjimrootモデルを載せている為タイトな音がします。またパーツ自体はgotohのmg-t、TONEPROSがついているためパーツ取としても検討お願いします。全体的に状態は悪いですがフレット周りはおそらくジャンボフレットのステンレス、スキャロップ（インレイガッツリ削れてます）また、ビビリもないと思います。塗装もやり直されておりますが状態はわるいです。付属品としてESPのソフトケースに入れて発送します。状態が悪い為NOリタ、NOクレでお願いします。
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