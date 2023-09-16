※特価　NEW ERA シアトル・マリナーズ　59fifty　カスタムキャップ

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商品詳細
（商品名）NEWERAシアトル・マリナーズ 59fifty カスタムキャップ（サイズ）71/2（カラー）本体 ブルー つば表 ブルー つば裏 グリーン海外輸入品です。新品で購入したものですが、輸送時や保管時のスレ傷等はご了承ください。追加の写真等必要であればご連絡ください。ダンボールにて型くずれしないようお送りいたします。※多少の値下げ可 中国製です。
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