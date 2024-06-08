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ポケモンカード151 1BOX分　未開封
商品番号 Q82882806358
商品名

ポケモンカード151 1BOX分　未開封
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,960 円
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商品詳細

即日発送❗️ボックスパックシングル···パックポケモンカード15120パックバラパック完全未サーチ購入制限のある店舗何店舗かで購入しております。※バラパックのみ発送致します！※BOXと封入率が異なります！※中身での評価は御遠慮ください。※(良い評価の方で内容を悪く書く方もご遠慮下さい)気持ちの良いお取引のためにもどうぞよろしくお願い致します(^^)！！#151#ポケモンカード#バイオレット#スカーレット#トリプレットビート#ブイスターユニバース#クレイバースト種類···ポケモンカード(ポケカ)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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