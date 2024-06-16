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HERMESシェーヌダンクルGM3コマ★正規品★
商品番号 G98266136535
商品名

HERMESシェーヌダンクルGM3コマ★正規品★
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 7,971 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスシェーヌダンクルGM3コマ！こちらサイズ変更した際に取り除いたコマになります！新品の物をコマ変更した為こちらの商品は新品になりますが、少し小傷が見られます。切り込み等はございません！ハンドメイド等のアクセサリーやキーホルダーにいかがでしょうか？何かご不明な点等ありましたらお気軽にコメントください！カラー···シルバー
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