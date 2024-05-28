

PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm



PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm



PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm



PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm



PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm



PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm



PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm



PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm



PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm



PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm



PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm



PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm



PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm



PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm



PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm PUMA スマッシュパーフスニーカー サイズ: 26.5cm

新品未使用PUMAユニセックスプーマスマッシュパーフスニーカーサイズ:26.5cm※靴箱を小さく加工して伝票を直接貼って発送します。加工せずダンボールまたはプチプチで梱包は+100円で対応します。【商品の購入にあたっての注意事項】※シューズの製造過程で、接着剤の付着や縫製のズレ・歪みがある場合がございます。※使用される素材の特性上、左右で素材の質感が異なる場合やシワや若干の傷がある場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。【商品詳細】プーマを象徴するテニスシューズがアップデートされて再登場。美しい滑らかなレザーアッパーが魅力的な一足に、かかと部分のポップなカラーで遊び心をプラスしました。両側面のプーマフォームストリップはパーフォレーション加工と呼ばれる通気孔で表現。通気性を向上させることで、快適な履き心地を提供します。また、シンプルでモダンなデザインは幅広いスタイリングに合わせやすく、様々なコーディネートにマッチします。ご家族やパートナー、お友達と、色違いでマッチングコーデを楽しんでいただくのもおすすめです。・重量:約356g(27cm)・レザーアッパー・ラバーカップソール・両側面にパーフォレーション加工のプーマフォームストリップ[素材]天然皮革+人工皮革、ゴム底靴通勤通学スポーツカジュアルランニングメンズレディースかわいいかっこいいカッコいいおしゃれ白ホワイトpumasmashperf