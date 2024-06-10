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【新品】VANS ヴァンズ AUTHENTIC* オーセンティック
商品番号 I99218630109
商品名

【新品】VANS ヴァンズ AUTHENTIC* オーセンティック
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VANSAUTHENTIC26cmブラック新品VANSのクラシックラインの代表モデAUTHENTIC1966年VANS設立時最初に登場したVANSの歴史を語る上で外せないモデルです。シンプルなデッキスタイルのシューズが様々な履きこしをアシスト。シーズン毎に様々なカラーやアレンジモデルがリリースされ、現在も人気の衰えることなく多くのユーザーから親しまれております。ベーシックな定番カラーは、男女スタイル問わず合わせられる汎用性の高い1足です。シューズの製法上、接着剤の付着や縫製のズレ・歪みがある場合がございますが、不良品ではございませんので予めご了承ください。トラブル防止の為、神経質な方はご遠慮下さい。すり替え防止の為、返品は不可でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/preference352238.html
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