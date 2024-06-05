TAKEO KIKUCHI 2 グレー A 1219-18 スーツ●

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商品詳細
ご回覧有難う御座います！！スーツ上下の古着となります。写真をご確認の上ご判断をお願いします。古着のスーツ、ネクタイを出品してます。是非他の出品物もご確認をお願いします。◇出品一覧です◇#nirvanaスーツ、ネクタイ一覧1219-18●ブランド名:TAKEOKIKUCHI●使用用途：ビジネス、カジュアル●コンディション：B●カラーグレー●サイズ表記:2●サイズ詳細【ジャケット】肩幅：約43.5cm身幅：約48cm着丈：約77cm袖丈：約61.5cm【パンツ】ウエスト：約76cm股下：約72cm裾幅：約19.5cmわたり幅:約31cmウエストのストレッチ：無ウエスト以外のストレッチ無※平置きで確認した為、多少の誤差が御座いますがご了承下さい。コンデションランクS未開封や未使用の状態の新古品A中古ではあるが使用感がほとんどなく、目立ったキズ・汚れのない美品B中古品としては一般的な使用感や経年劣化がある商品C使用はできるが、中古品としても全体的に気になる汚れやダメージがある商品D通常の使用に耐えないほどのダメージや汚れ等がある商品。ジャンク品1219-18
http://narcologia.ru/goods/moped444868.html
http://narcologia.ru/goods/enquire732289.html
http://narcologia.ru/goods/stair190200.html
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