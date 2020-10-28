ロンハーマン ディセンダント リバーシブルジャケット #1

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ご覧いただきありがとうございます♡※夕方17時～朝10時までコメント返信できません。※水曜日の商品発送、返信できません。※画像内の商品説明に記入していない物は撮影時の備品です。 ご注意ください。【お互いに気持ちの良いお取引の為プロフィール、商品説明をよくお読み頂いてからコメントご購入お願い致します。】ロンハーマン×ディセンダントのリバーシブルジャケット☺ナイロンとフリース2つの素材が1着で楽しめます。【状態】使用感ございます。目立つものではないと思いますが、一部ほつれの見られる箇所がございます。お写真にてご確認ください。【サイズ】#1肩幅：約55㎝ 身幅：約63㎝ 着丈：約65㎝袖丈：約68㎝【カラー】オリーブグリーンネイビー【素材】表地ナイロン100％裏地ポリエステル100％ リブポリエステル50％ コットン50％ 【※必読お願い致します※】・素人寸法です。多少のサイズ違いや汚れなどの見落としがある可能性がございます。・使用感の感覚には個人差がございます。商品について質問など受け付けていますのでお気軽にコメント下さい☺大阪正規店にて購入。2400020164702＠