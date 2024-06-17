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VANS プーさんコラボ サイズ26cm
商品番号 G75305371785
商品名

VANS プーさんコラボ サイズ26cm
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にユナイテッドアローズにて購入したディズニーとヴァンズのコラボスニーカー。ディズニー直営店の一部と限られたアパレルショップのみでの販売。レディースサイズがメインの展開でしたが、わずかに入荷したメンズサイズを運良く手に入れました。状態は数回着用して、多少のソールの減り等ありますが、穴は空いてないので、まだまだ履けると思います。気になる方はコメントよろしくお願いします。#VANS#バンズ#ユナイテッドアローズ#プーさん#ディズニー
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