VANS プーさんコラボ サイズ26cm

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商品詳細
数年前にユナイテッドアローズにて購入したディズニーとヴァンズのコラボスニーカー。ディズニー直営店の一部と限られたアパレルショップのみでの販売。レディースサイズがメインの展開でしたが、わずかに入荷したメンズサイズを運良く手に入れました。状態は数回着用して、多少のソールの減り等ありますが、穴は空いてないので、まだまだ履けると思います。気になる方はコメントよろしくお願いします。#VANS#バンズ#ユナイテッドアローズ#プーさん#ディズニー
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