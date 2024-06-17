【美品✨】ジャンニヴェルサーチ　ダブル　セットアップ　菅田将暉　グレー　L位

○アイテムジャンニヴェルサーチ セットアップ スーツ グレー ストライプ メデューサ 総柄 菅田将暉 ダブル 古着 VERSACEGIANNIVERSACEL位 背抜き○サイズサイズ（相当）肩幅47cm身幅54cm袖丈56cm着丈76cmサイズ（相当）ウエスト74cmヒップ90cm股上33cm股下67cm総丈97cm渡り幅30cm裾幅20cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れなし○カラーグレー○素材ウール○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。☆大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。0006



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