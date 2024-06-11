ヴィヴィアンウエストウッド　ピアス　片耳　シルバー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ヴィヴィアン 片耳 ピアス~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~新 品色 シルバー付属品なし状態はきれいですが、神経質な方ご遠慮ください。ご理解のある方にお譲りしたい。宜しくお願いします。
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