

ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B



ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B



ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B



ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B



ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B



ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B



ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B



ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B



ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B



ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B



ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B



ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B



ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B



ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B



ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B ルイヴィトン オーガナイザードゥポッシュ エピ ノワール 定期入れ 名刺入れ B

【ブランド】ルイヴィトン【商品名】オーガナイザードゥポッシュ エピ名刺入れ 定期入れ【商品仕様】☆外観サイズ：縦11×横8×奥行1cmカラー：ノワール 黒柄：エピ柄生地：本体部分 トアル地（PVCレザー）シリアルナンバー：CT2180☆内部ポケット×６【商品説明】定期入れや名刺入れに使用できます。【現状での評価】・角などの状態：一か所角スレがあります・表面の状態：やや使用があり小さなスレ傷が３か所ほどあります・ポケットの状態： だいたいにおいて綺麗です。目立った汚れはありません。・エンブレム・印字の状態：やや薄れていますが十分に確認できます。※ご注文前にご確認ください※・中古品の為すべて一点物です♪・画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます♪【手入れした部分】お手入れ前は、全体的な汚れ、色調のくすみ、表面の小傷、スレ傷、ポケット内部の色のはがれ、などがありました。汚れを清掃して、色調の捕色をしています。コバ部分に小さなスレが二つあったので、リペアしました。トップコートを施したので、色落ちや汚れに強くなっています。※中古品なので、画像に写り込まない小さな傷やスレ、汚れなどがある場合がございます♪☆ペット飼育なし、タバコ喫煙なし、の環境に保管しています♪他にバッグ小物類出品中#なりちバッグ小物セレクション