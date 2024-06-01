BARBOUR X MAISON KITSUNE ケニング キルト ジャケット

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☆他サイトでも出品しておりますので、事前にお声かけください。英国ブランドBarbourとMaisonKitsuneの最新コラボレーションでは、クラシックな英国スタイルとモダンなデザイン要素が融合しています。象徴的なケニングジャケットが再解釈され、バブアーの豊かな英国遺産とメゾンキツネのパリと東京の影響のユニークなブレンドの両方に敬意を表しています。特徴的なキルティング、コーデュロイの襟、便利なパッチポケットなど、クラシックな特徴がすべて揃っています。しかし、ここに驚きがあります。コレクション全体で形を変えるふざけた行動で知られるメゾンキツネの伝説的なキツネのマスコット「キツネ」が、サプライズでこっそり登場します。100%ポリアミドスナップボタンの襟コーデュロイの襟スナップボタン開閉フロントパッチポケットブランド織りパッチ【平置きサイズ】肩幅：42cm身幅：57cm着丈：72cmカラー...グリーンジップ・ボタン...ボタン留めフード...フードなし＃BARBOUR＃MAISONKITSUNE＃コラボアイテム