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大谷翔平　ニューバランス　キャップ
商品番号 E48203585308
商品名

大谷翔平　ニューバランス　キャップ
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大谷翔平選手が愛用している帽子です。試着のみサイズ　ユニセックスの58cm（56cm～60cm）商品説明（公式より引用）アイコニックモデル「574」のグラフィックロゴを採用したNBダッドキャップ。サイズ調整ベルトにフライングNBロゴを配置。キャンバス素材を使用。
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