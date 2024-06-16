大谷翔平　ニューバランス　キャップ

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大谷翔平選手が愛用している帽子です。試着のみサイズ ユニセックスの58cm（56cm～60cm）商品説明（公式より引用）アイコニックモデル「574」のグラフィックロゴを採用したNBダッドキャップ。サイズ調整ベルトにフライングNBロゴを配置。キャンバス素材を使用。