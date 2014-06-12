Justin Davis ST.POPE JOHN ペンダント

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商品詳細
購入日時：2014.06.12購入店舗：名古屋パルコ定価：￥53,900購入してから数年身に付けていましたが、好みが変わった為着用しなくなり、ジュエリーボックスに大切に保管しておりました。まだまだ綺麗で身につけれると思うので、大事に使って下さる方に購入していただくのを嬉しく思います。中古品の為、多少の傷、サビっぽいのがどうしても気になる方はご購入御遠慮ください。質問等何かございましたら、お気軽にコメント下さいませ(՞.̫.՞)※値引き交渉不可付属品：ギャランティカード※着用イメージ画像に写っているチェーン、星やクロスなどのトップス等はつきません。クロスのトップスのみの販売となります。
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