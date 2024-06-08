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アヴァランチ 10k イエローゴールド ジーザス ダイヤモンド アバランチ
商品番号 J93492145680
商品名

アヴァランチ 10k イエローゴールド ジーザス ダイヤモンド アバランチ
ブランド名 アヴァランチ
特別価格 税込 29,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10Kイエローゴールドダイヤモンドジーザス10k刻印あり重さ約9g着用画像はしません。アヴァランチの箱付きです。家庭用スケールですので誤差はお許しください。神経質な方は購入をお控えください。アヴァランチアバランチイエローゴールドゴールドジュエリージーザスダイヤモンド10kK10YG10金417カラー···ゴールド材質···ゴールド装飾···ジルコニアカラー...ゴールド装飾...ダイヤモンド材質...ゴールド
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